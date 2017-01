La Red municipalista contra la deuda ilegítima se encuentra en el MAK2 en Iruña

En medio de una ola de frío impresionante en la península ibérica, con temperaturas bajo cero, nieve en las playas y carreteras cortadas, el Gobierno de Rajoy permitió aumentar las facturas de electricidad un escalón más, esta vez un 8% en un solo día.

Esa nueva escalada de precios, que afecta en primer lugar a los hogares que no llegan a calentarse, es criminal sobre todo sabiendo que los cortes de luz por impago realizados por las empresas eléctricas superaron los 650.000 en el año 2015, de los que más de 83.000 fueron interrupciones de suministro que duraron más de un mes. Además se le aplica un IVA de un 21%, indecente para un servicio esencial. Por si fuera poco, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, a quien no parece haber afectado las consecuencias para las familias que no pueden pagar sus facturas, anunció que la escalada de precios seguirá encareciendo aún más el recibo, que podría aumentar en 100 euros al año. Sólo le faltó un “Feliz Navidad” para completar este nuevo regalo a las grandes empresas del sector.

En el marco del MAK2, planteando alternativas

En este contexto de nuevos ataques de austeridad brutales tuvieron lugar las jornadas de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder ciudadano (MAK2) en Iruña (Pamplona) del 20 al 22 de enero. Ha sido un encuentro popular esperado y necesario para compartir experiencias y planificar soluciones. Entre otros asuntos, en el ámbito de la recuperación pública de servicios que siguen gestionados por empresas a las que sólo interesa privatizar beneficios. Son muchos los ejemplos como el de Iruña (Pamplona), anfitriona del encuentro, donde entrará en vigor para febrero la remunicipalización del Servicio de Atención a Domicilio que atiende a 1.300 personas y que pasará a gestionarlo íntegramente el Ayuntamiento de Iruña.

La medida aprobada por el Ayuntamiento el 20 de diciembre y avalada por el Pleno municipal el pasado 30 de diciembre de 2016, implicaría un gasto anual de más de cinco millones de euros (60.000 euros más de lo que se invierte actualmente) y ofrecerá más horas de atención a los usuarios. Además, fueron debatidos muchos otros aspectos como feminismo, migración, internacionalismo, sindicalismo social, movilidad y urbanismo sostenible, periodismo ciudadano, centros sociales y cooperativismo...

¿Dicótomía entre instituciones y movimientos sociales?

El encuentro sirvió también para analizar la dicotomía entre instituciones y movimientos sociales en la gestión del poder. Con el salto a las ciudades por centenares de agrupaciones electorales en 2015, se notó una importante fuga de fuerza de activistas valiosas hacia la gestión del poder en los municipios, muchas veces compartiendo poder con otros partidos más tibios o desde la oposición.

Sin duda, es un elemento más a tomar en cuenta para explicar los tiempos actuales de repliegue de movilización social. Los miles de militantes activos, ahora en el cargo político, heredan de instituciones estructuradas por sus enemigos políticos del bipartidismo, con lo cual los problemas a veces no son tanto de la ciudad sino más bien del propio Ayuntamiento, que no facilita la vía para cambiar la forma de hacer política. Pero siempre queda margen de maniobra cuando hay voluntad política.

Un éxito de participación

Para debatir la problemática y superar desafíos, el MAK2 ha dado un salto de participación desde el primer encuentro en Málaga. Más de 400 personas tanto del Estado español como del resto de Europa (Polonia, Serbia, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos...) de los cuales más de 30 concejales municipales de distintas candidaturas de todo el Estado español participaron en este segundo encuentro de movimientos y candidaturas municipalistas organizado por la Fundación de Los Comunes, el Instituto DM y Pamplona Orain.

Entre los movimientos sociales participantes figuran la Plataforma Auditoría ciudadana de la Deuda (PACD), el Observatorio de la deuda en la globalización (ODG), el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), la Red economía alternativa solidaria Madrid (REAS), integrantes de la PAH de varias ciudades, Yayoflautas de Barcelona, el Parlamento social navarro, Xarxa por la soberanía energética de Barcelona, Peoplewitness (comunicación post 15M), senegaleses del Sindicato de manteros de Barcelona, trabajadoras domésticas de Madrid, Red Solidaria de acogida, los centros sociales autogestionados Patio Maravillas de Madrid, La Invisible de Málaga, Astra de Gernika (Antigua fábrica de armas transformada ahora en un espacio abierto para la creación cultural y la transformación social).

Del lado institucional, han participado también candidaturas municipalistas tales como Aranzadi, Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Málaga Ahora, Marbella Sí puede, Zaragoza en común, Castellón en Moviment, Cambia Logroño, Aranjuez Ahora, Ahora Ciempozuelos, Ganemos Madrid, Ganemos Jerez, Ganemos Córdoba, Leganemos, Participa Sevilla, Cáceres Tú, Somos Oviedo, Cambiemos Parla y Somos Alcalá.

Se reúne la Red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes

El taller sobre auditoría ciudadana de la deuda, organizado por la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos! (PACD), ha sido una oportunidad más para presentar la Red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes. Ésta se constituyó a raíz del encuentro de Oviedo, que tuvo lugar en dicha ciudad durante los días 25 y 26 de noviembre con el fin de coordinar municipios en la lucha contra las deudas consideradas ilegítimas, tumbar las leyes Montoro con desobediencia colectiva si fuera necesario e iniciar auditorías de las deudas donde todavía no existen.

En este marco se planteó una hoja de ruta hasta el próximo encuentro de la red el 2, 3 y 4 de junio en Cádiz, pasando por una presentación de la red en el Parlamento europeo en Bruselas los días 21 y 22 de marzo. El Manifiesto de Oviedo, texto de referencia cuyo éxito ha sido rotundo sigue recogiendo firmas: La última, la de Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de la Alcaldía de Barcelona, apenas horas después del fin del MAK2.

En el marco de esa Red, se constituyeron grupos de trabajo

Un grupo sobre rescate del sistema bancario cuyo coste para las arcas públicas españolas entre 2009 y 2015 es estimado por el Tribunal de Cuentas en unos 60.718 millones de euros que el Estado no va a recuperar. Se trata de analizar su impacto sobre los municipios y ver cómo se pueden armar argumentos para denunciarlos.

Uno sobre mociones para arrancar y coordinar una lluvia de mociones en los próximos meses. Otro grupo propone elaborar presupuestos ficticios donde sería excluida la deuda, repartiendo la suma de intereses de ésta hacia servicios sociales, con el fin de visibilizar la hemorragia de capitales que provoca.

El de elefantes blancos quiere denunciar la deuda generada por despilfarro, sobre-coste o mala gestión en obras o infraestructuras faraónicas infrautilizadas a través de una campaña que requiere participación ciudadana.

Por fin, una tarea sumamente importante la lleva el grupo de pedagogía, que se plantea explicar de manera más didáctica y con herramientas de comunicación la labor que se está llevando a cabo al respecto de municipios ahogados a causa de un endeudamiento insostenible.

Más allá del taller de auditoría, la deuda ha sido un tema transversal que surgió en muchos debates durante todo el encuentro, lo que sugiere un contexto propicio para potenciar la Red municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes para que pueda alcanzar el nivel autonómico o estatal, implantar auditorías ciudadanas de la deuda y plantear la derogación de la Ley Montoro. Abordando el tema, la Asamblea popular de Navarra, que se reúne mensualmente, confirma la necesidad de extender la problemática de la deuda a nivel autonómico, como a todos los demás niveles.