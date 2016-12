El juez archiva la investigación por el asesinato de Jimmy

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el asesinato del aficionado de fútbol Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy, el 30 de noviembre de 2014 en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón durante las horas previas al encuentro disputado ese mismo día por el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. De esta forma, el juez instructor, Pedro Javier Merchante Somalo, abandona la pieza en la que investigaba la probable existencia de delitos de homicidio y lesiones en los hechos, y centra su atención en el posible delito de participación en riña tumultuaria del que se acusa a 102 personas. Tania Gómez, presidenta de la Federación de Peñas del Deportivo de la Coruña, ha afirmado a Diagonal que esta decisión resulta “lamentable y vergonzosa”, e insisten en que tienen “poca esperanza en la justicia española, porque no entra en la cabeza de nadie que con todas las evidencias que hay cierren la causa”.

Tras 24 meses de investigaciones, el juez considera que las imágenes aportadas al proceso judicial no gozan de la suficiente nitidez como para identificar a los autores materiales de los hechos. Diagonal se ha puesto en contacto con Erlantz Ibarrondo, abogado de la familia de Francisco Javier Romero Taboada, que ha calificado las decisiones tomadas por el juez como “un escándalo” y ha confirmado que ya se encuentra trabajando en la preparación de “un recurso de reforma que será presentado ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid”. Ibarrondo también ha adelantado que en caso de que no sea admitido, procederán a la presentación de “un recurso subsidiario de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid”.

El juez Pedro Javier Merchante Somalo ha dictaminado un tercer auto en el que desestima las peticiones para aportar nuevas pruebas, así como la solicitud por la que se demandaba la declaración del testigo protegido al considerar que su palabra no es válida para esclarecer lo sucedido. En referencia a esta última decisión, el magistrado ha afirmado que no podrá proceder a citarle hasta que el Juzgado de Menores número 4 de Madrid le retire la protección otorgada. “Que no nos tomen por tontos…Este proceso ha sido una vergüenza desde el principio”, insiste Tania Gómez. La presidenta de la Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña reitera que hay medio centenar de aficionados del club con sanciones económicas que llegan a los 60.001 euros, mientras “del Frente Atlético no hay ni un solo multado ni un solo detenido”.

La importancia de la versión del testigo protegido, la cual coincide presuntamente con la expuesta por la Policía Nacional en la que señalan a cuatro individuos como los autores del asesinato de Jimmy, ya fue puesta en duda por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 22 de julio al considerar que su declaración “no ofrece garantía alguna de veracidad”. Sin embargo, Erlantz Ibarrondo insiste en que no es “jurídicamente correcto negar la validez de su testimonio en base a la argumentación de un juzgador diferente que no conoce el procedimiento concreto”. Pese a las decisiones tomadas por el juez Pedro Javier Merchante Somalo, el abogado afirma que continuará trabajando “hasta el final” para evitar que el asesinato de Jimmy quede impune.